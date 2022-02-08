Почему бессмысленно переплачивать за дорогую незамерзайку

В магазинах автотоваров продается большое количество разных видов незамерзайки, цена на них может отличаться существенно. Стоит ли переплачивать за дорогие варианты или можно обойтись жидкостью по средней цене?

На отечественном рынке продают незамерзайки, сделанные на основе изопропилового спирта. До мая 2020 года в производстве можно было использовать метиловый спирт, но постановлением главного санитарного врача этот вариант запретили. А этиловый спирт тратить на выпуск стеклоомывающей жидкости слишком дорого.

Поэтому состав у всех вариантов, которые продаются в магазинах, отличается несильно. Эксперт "За рулем" рассказал, на что нужно обратить внимание при выборе незамерзайки.

Не стоит переплачивать за бренд: все жидкости выдают схожий результат. Нет смысла тратиться и на удобную канистру, ведь упаковка быстро отправится в мусорку. Лучше выбирать емкости большего объема: так удастся сэкономить 15-20 процентов стоимости. Не нужно обращать внимание на ароматизатор, все равно он не сможет перебить резкий запах спирта. Оптимально приобретать незамерзайку в крупных гипермаркетах, поскольку на АЗС и в дилерских центрах будет дороже.

Важно обратить внимание на реальный процент спирта в составе жидкости. Чем ниже указанная производителем температура, при которой жидкость сохраняет свои свойства, тем выше цена. Многие водители надеются на то, что тридцатиградусные морозы случаются редко и покупают вариант "-10 градусов".

Эксперименты показали, что омывающая жидкость, свойства которой заявлены по-максимуму, замерзает даже при более высоких температурах. Проблема в том, что изопропиловый спирт начинает быстро вязнуть на холоде. Поэтому если вам нужна максимально эффективная незамерзайка, лучше выбирать ту, показатель которой превосходит средние зимние температуры в два раза. Если на улице приблизительно -15 градусов, лучше выбрать вариант, рассчитанный на -30.