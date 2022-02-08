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08.02.2022 17:01
Рубрика: Легковые авто

Почему бессмысленно переплачивать за дорогую незамерзайку

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В магазинах автотоваров продается большое количество разных видов незамерзайки, цена на них может отличаться существенно. Стоит ли переплачивать за дорогие варианты или можно обойтись жидкостью по средней цене?

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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На отечественном рынке продают незамерзайки, сделанные на основе изопропилового спирта. До мая 2020 года в производстве можно было использовать метиловый спирт, но постановлением главного санитарного врача этот вариант запретили. А этиловый спирт тратить на выпуск стеклоомывающей жидкости слишком дорого.

Поэтому состав у всех вариантов, которые продаются в магазинах, отличается несильно. Эксперт "За рулем" рассказал, на что нужно обратить внимание при выборе незамерзайки.

Не стоит переплачивать за бренд: все жидкости выдают схожий результат. Нет смысла тратиться и на удобную канистру, ведь упаковка быстро отправится в мусорку. Лучше выбирать емкости большего объема: так удастся сэкономить 15-20 процентов стоимости. Не нужно обращать внимание на ароматизатор, все равно он не сможет перебить резкий запах спирта. Оптимально приобретать незамерзайку в крупных гипермаркетах, поскольку на АЗС и в дилерских центрах будет дороже.

Важно обратить внимание на реальный процент спирта в составе жидкости. Чем ниже указанная производителем температура, при которой жидкость сохраняет свои свойства, тем выше цена. Многие водители надеются на то, что тридцатиградусные морозы случаются редко и покупают вариант "-10 градусов".

Эксперименты показали, что омывающая жидкость, свойства которой заявлены по-максимуму, замерзает даже при более высоких температурах. Проблема в том, что изопропиловый спирт начинает быстро вязнуть на холоде. Поэтому если вам нужна максимально эффективная незамерзайка, лучше выбирать ту, показатель которой превосходит средние зимние температуры в два раза. Если на улице приблизительно -15 градусов, лучше выбрать вариант, рассчитанный на -30.