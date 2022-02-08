Почему цены на российскую нефть бьют многолетние рекорды

Выше 90 долларов российская нефть не стоила с 2014 года. А столь серьезно котировки Urals превышали Brent в середине 2020 года. Тогда это было связано с рекордными сокращениями добычи по сделке ОПЕК+, основная тяжесть которых легла на Саудовскую Аравию и Россию. Наша страна снизила производство на 2,5 млн баррелей в сутки, и львиная доля объемов пришлась на нефть, используемую для получения смеси Urals.

Этот сорт получается путем смешивания в трубопроводе нефти разных характеристик - легкой, малосернистой нефти Западной Сибири и тяжелой, высокосернистой нефти Урала и Поволжья. В этих регионах производится более 75% добываемой в России нефти. В результате исчезновение с рынка таких объемов сернистой нефти Urals, под которую заточена работа многих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Европы и США, вызвало подорожание российской марки в июне 2020 года выше Brent на 3 доллара. Спрос на нефть начал расти после первого шока от пандемии коронавируса, а объемы сокращения оставались прежними.

В этом году ситуация немного иная. Спрос на нефть растет, в том числе из-за газового кризиса и высоких цен на него. В Европе и Азии увеличился спрос на мазут в качестве печного топлива. А, к примеру, в Европе он производится именно из Urals.

Также обострение отношений между Россией, США и НАТО вызвало опасения, что поставки нефти из нашей страны могут быть затруднены или даже прекращены. Некоторые покупатели предпочли создать запасы российской нефти. Также свою роль сыграла растущая нестабильность на Ближнем Востоке, где активизировались йеменские повстанцы, атаковавшие объекты нефтяной инфраструктуры ОАЭ.

Санкции США против нефтяного экспорта Ирана, чья нефть сходна по характеристикам с Urals, усугубляют положение. Вашингтон, может, и хотел бы сейчас снять действующие ограничения, но договориться с Тегераном не "теряя лица" пока не получается.

При этом сами ценовые рекорды Urals не особенно влияют на мировой рынок. Большая часть российской нефти продается по долгосрочным контрактам. По биржевым ценам продаются незначительные объемы. Внутри России для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) используются усредненные данные за месяц. За январь цена установлена 86,38 доллара за баррель. Экспортная пошлина на будущий месяц устанавливается по результатам мониторинга с 15 числа прошлого месяца по 14 число текущего месяца. В бюджет России в 2022 году поступают средства из расчета цены Urals 44,2 доллара за баррель, все дополнительные доходы отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).