Новости

Умерла литературовед, исследователь Бродского Валентина Полухина 22:38
В Италии отменили ношение масок на открытом воздухе 22:23
Из-за COVID-19 регионы смогут приостанавливать плановую амбулаторную медпомощь 22:22
Минздрав исключил приостановку плановой медпомощи детям из-за пандемии 22:16
Французский дипломат назвал главную ошибку Запада в отношении Украины 22:03
Посол России в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой 21:52
Названы три отличительных признака заражения "стелс-омикроном" 21:46
Bloomberg: В ЕС считают проблематичным отключение России от SWIFT 21:32
Более 592 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:08
На Тоцком полигоне отработали пуски ракет комплекса "Искандер-М" 21:04
В комитете Госдумы не поддержали идею ограничить число sim-карт 21:03
Россия получила право экспортировать молочную продукцию в Таиланд 20:59
Агентства S&P и Fitch оценили последствия возможных санкций для России 20:32
В массовом ДТП на Рублевском шоссе пострадал миллиардер Алексей Шепель 20:17
Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе над Беларусью 20:13
КНДР рассказала об испытаниях ракет с досягаемостью до территории США 20:00
Россия направит почти 6 млрд рублей на экологические исследования 20:00
Минздрав: Требований к уровню антител для получения QR-кода нет 19:45
Захарова предупредила о зеркальном ответе на действия Германии в отношении российских СМИ 19:42
Работодатели простимулируют работников оставаться дома 19:27
Более 12 млн человек приняли участие в мероприятиях Года науки 19:16
В Бангладеш скоропостижно скончались пятеро россиян-строителей АЭС 19:08
Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом 19:05
Песков рассказал о хорошем здоровье Путина 18:54
Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале ОИ сыграет со Швейцарией 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 21:52
Рубрика: В мире

Посол России в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой

Текст: Александр Саможнев

Позиция о необходимости запуска газопровода "Северный поток-2" доминирует в Германии, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Немецкий депутат назвал неумным давление на Россию через "Северный поток-2"

"Газ реально сейчас заменить Германии нечем. И это доминирующая точка зрения. Все понимают, что газ должен прийти", - комментирует дипломат.

По словам Нечаева, высшие представителями германского правительства подтвердили, что газопровод является чисто экономическим, коммерческим проектом, и в этом плане он не должен быть увязан с какими-то политическими аспектами.

Российский газ удовлетворяет значительный процент спроса немецкой экономики, которая нуждается после пандемии в восстановлении экономических связей.

Федеральное сетевое агентство Германии приостановило 16 ноября сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг должна передать основной капитал, касающийся немецкого сегмента, в собственность немецкой "дочки". В агентстве заявили, что не стоит ожидать сертификации проекта ранее первой половины текущего года, передает ТАСС.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Захарова предупредила о зеркальном ответе на действия Германии в отношении российских СМИ
В Минздраве пояснили, какой тест на антитела нужен для ковид-сертификата
Путин: Формирование защиты от новых инфекций - самая актуальная научная задача
Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
Косачев оценил итоги переговоров Путина и Макрона
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией