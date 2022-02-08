Посол России в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой

Позиция о необходимости запуска газопровода "Северный поток-2" доминирует в Германии, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".

"Газ реально сейчас заменить Германии нечем. И это доминирующая точка зрения. Все понимают, что газ должен прийти", - комментирует дипломат.

По словам Нечаева, высшие представителями германского правительства подтвердили, что газопровод является чисто экономическим, коммерческим проектом, и в этом плане он не должен быть увязан с какими-то политическими аспектами.

Российский газ удовлетворяет значительный процент спроса немецкой экономики, которая нуждается после пандемии в восстановлении экономических связей.

Федеральное сетевое агентство Германии приостановило 16 ноября сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг должна передать основной капитал, касающийся немецкого сегмента, в собственность немецкой "дочки". В агентстве заявили, что не стоит ожидать сертификации проекта ранее первой половины текущего года, передает ТАСС.