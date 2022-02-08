Посол России во Франции назвал "своевременным" визит Макрона в Москву

Посол России во Франции Алексей Мешков уверен, что переговоры президента России Владимира Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном могут оказать позитивное влияние на развитие ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению российского дипломата, визит Макрона в Москву "был очень своевременный". Мешков подчеркнул, что переговоры могут "весьма позитивно сказаться на дальнейшем ходе событий", причем "многое будет зависеть от переговоров французского президента в Киеве".

Мешков также отметил, что и в Европе, и в мире "есть силы, которые не заинтересованы в реальном диалоге" между Россией и европейским партнерами по вопросам безопасности.