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Путин: Формирование защиты от новых инфекций - самая актуальная научная задача

08.02.2022 / 17:21
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что формирование прочной защиты от новых инфекций является самой актуальной задачей для научного сообщества.

"Нужно вывести эту работу на еще более высокий, еще более качественный уровень. А именно сформировать технологическую базу и инфраструктуру, чтобы при появлении новых, неизвестных инфекций мы могли оперативно развернуть производство лекарств и вакцин", - заявил президент, открывая заседание Совета по науке и образованию, которое проходит в режиме видеоконференции.

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Путин также отметил, что правительство в условиях эпидемии наряду с оперативными решениями реализовало целый комплекс стратегических мер по созданию новых лекарственных препаратов, системы мониторинга и предотвращения биологических рисков и угроз.

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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

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