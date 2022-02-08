Путин призвал сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов

Способы борьбы с изменением климата не должны быть навязаны с извне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

"Мы видим, что происходит в других странах мира, как там выстраивается работа по всем этим направлениям, и нам, безусловно, нельзя позволить, чтобы неприемлемые для нас варианты решения этих, безусловно, важнейших вопросов были нам каким-то образом навязаны", - сказал президент РФ.

Россия должна быть лидером в этом направлении, отметил Путин. Глава государства сказал, что необходимо адаптировать к климатическим вызовам всю отечественную экономику. "Чтобы учитывать здесь все возможные риски и правильно выстраивать наши действия, нам, конечно, нужно не только полагаться на чьи-то чужие расчеты, а самим объективно, точно определять баланс углерода в атмосфере", - поручил Путин и призвал сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов.