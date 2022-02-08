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08.02.2022 09:13
Рубрика: Легковые авто

Рабочих Volkswagen не волнует дефицит микрочипов. Они хотят больше денег

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen планирует сократить все ночные смены на заводе в Вольфсбурге, пишет Bloomberg. Рабочие конвейера оказались не в восторге от такого поворота событий, так как выход в ночную смену - возможность дополнительного заработка.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Сокращение смены планируется с начала второго квартала на трёх сборочных линиях в Вольфсбурге. Изменение режима работы не затронет лишь четвёртую линию, которая занимается сборкой Volkswagen Tiguan и Touran, а также Seat Tarraco.

Глава лейбористской партии Даниэла Кавалло заявила, что необходимо найти какой-то компромисс между рабочими и автопроизводителем по выплате компенсации.

"Наши коллеги (по профсоюзу) не несут ответственности за то, что отсутствуют полупроводники, из-за чего производство машин не может осуществляться в полном объёме, а ведь завод имеет полные списки заказов", - сказала Кавалло.

В компании говорят, что решение о сокращении ночной смены было принято в ответ на постоянные кратковременные простои производства и угрозу оптимизации численности персонала в связи с этим.

"Мы неизбежно корректируем работу наших смен, чтобы сохранить конкурентоспособность и обеспечить рабочие места в долгосрочной перспективе, - сказал Гуннар Килиан, член правления Volkswagen, отвечающий за персонал. - К сожалению, этот шаг повлечёт за собой сокращение рабочей силы и отказу от компенсационных выплат сотрудникам ночных смен".

#Volkswagen