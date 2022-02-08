На Рублевском шоссе произошло массовое ДТП, один человек получил тяжелые травмы

В Москве на Рублевском шоссе в районе дома номер 4 столкнулись сразу шесть транспортных средств. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД. По предварительным данным, трое участников ДТП пострадали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes двигался в сторону области. Не справившись с управлением, он совершил столкновение с впереди едущими в том же направлении несколькими машинами. Отмечается, что в настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

"Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего ДТП. В отношении предполагаемого виновника ДТП проводится проверка на состояние опьянения", - говорится в сообщении УГИБДД по Москве.

Движение на участке, где произошла авария, пока затруднено.

Напомним, днем ранее похожая авария - тоже с участием шести автомобилей - произошла в центре Москвы, на улице Верхняя Масловка.