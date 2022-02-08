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08.02.2022 13:54
Рубрика: Дороги

Названы сроки начала движения на участке трассы М-12 во Владимирской области

Текст: Василий Кошкин
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Рабочее движение по части второго этапа М-12 во Владимирской области планируется открыть в конце 2022 года. Об этом заявил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Фото: "Автодор"
"Автодор" рассказал о ходе строительства самого длинного моста на трассе М-12

Сейчас на этом этапе будущей скоростной дороги идет работа на развязке с М-7 "Волга" на 91-м километре, а также на развязке с Р-132 "Золотое кольцо" (кольцевая автомобильная дорога федерального значения через Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Гусь-Хрустальный).

В планах строителей уже в четвертом квартале 2022 года запустить рабочее движение по 17-ти километрам второго этапа М-12. Это позволит разгрузить дорожную сеть Владимирской области.

По территории Владимирской области проходят три этапа М-12 общей протяженностью 219,4 километра. В работах участвуют более трех тысяч человек и 945 единиц техники.

М-12 является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Дорога протяженностью 811 километров свяжет Москву с Казанью, объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан.