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08.02.2022 20:17
Рубрика: Происшествия

В массовом ДТП на Рублевском шоссе пострадал миллиардер Алексей Шепель

Российский миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель пострадал в резонансном дорожно-транспортном происшествии на Рублевском шоссе в Москве.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
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"Я сейчас в реанимации, состояние тяжелое, у меня инфаркт", - сообщил Шепель РИА Недвижимость.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что, вероятно, именно бизнесмен мог стать виновником аварии, поскольку, по предварительной информации, именно он находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz, который потерял управление и спровоцировал столкновение.

Напомним, во вторник, 8 февраля, на пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе в Москве произошло ДТП с участием восьми легковых автомобилей и одного грузового. Как стало известно, Mercedes-Benz на большой скорости врезался в группу машин, которые медленно двигались в попутном направлении. Всего в аварии пострадали четыре человека, они госпитализированы. Одного человека - водителя такси - пришлось эвакуировать в медучреждение санитарным вертолетом.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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