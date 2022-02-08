В массовом ДТП на Рублевском шоссе пострадал миллиардер Алексей Шепель

Российский миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель пострадал в резонансном дорожно-транспортном происшествии на Рублевском шоссе в Москве.

"Я сейчас в реанимации, состояние тяжелое, у меня инфаркт", - сообщил Шепель РИА Недвижимость.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что, вероятно, именно бизнесмен мог стать виновником аварии, поскольку, по предварительной информации, именно он находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz, который потерял управление и спровоцировал столкновение.

Напомним, во вторник, 8 февраля, на пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе в Москве произошло ДТП с участием восьми легковых автомобилей и одного грузового. Как стало известно, Mercedes-Benz на большой скорости врезался в группу машин, которые медленно двигались в попутном направлении. Всего в аварии пострадали четыре человека, они госпитализированы. Одного человека - водителя такси - пришлось эвакуировать в медучреждение санитарным вертолетом.