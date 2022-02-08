В Москве продолжает сокращаться количество госпитализированных с COVID-19

За последние сутки в столице госпитализированы 1566 инфицированных COVID-19. Об этом сообщает официальный портал "Стопкоронавирус.рф".

Напомним, накануне таких было 1322, в то время как на прошлой неделе количество москвичей, нуждающихся в стационарной помощи было в среднем 1600 человек. Это вынудило городские власти открыть резервные койки для лечения заболевших.

Снижается четвертый день подряд в городе и число заразившихся. За последние сутки их выявлено 12 902 человека. Днем ранее их было 15 422, а в течение предыдущей недели доходило в среднем до 26 тысяч человек.

По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких сейчас находятся 618 больных. Умерли от коронавируса 85 человек. Выздоровели за сутки 20 673 пациента. Всего от COVID-19 в Москве вылечены 2 млн 68,5 тысячи человек.