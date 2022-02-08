В Москве запустили сервисы для незрячих и слабовидящих людей

Облегчит жизнь незрячих и слабовидящих москвичей мобильник с навигатором. Теперь на него можно скачать множество уникальных приложений, которые позволяют им самим сходить в магазин, модно одеться, отправиться в гости или просто прогуляться по парку. "РГ" собрала самые полезные сервисы, которые помогут этим людям более комфортно чувствовать себя в городе.

Говорящий город

В столичных супермаркетах заработал настоящий сервис гастрономической навигации. Обычный телефон в руке и приложение "Говорящий город" позволяют легко найти путь до магазина с необходимыми товарами. Система четко контролирует дорогу, давая звуковые подсказки. Скачивается оно бесплатно, управляется голосом, а главное, безошибочно определяет, что находится вокруг, реагируя на специальное оборудование, установленное в магазинах. С помощью повторяющихся звуков и громкости легко определить, когда откроется входная дверь и где расположен нужный отдел в торговом зале. Инфраструктурное оборудование буквально говорит: "По правую сторону холодильник с замороженной продукцией восемь метров длиной. Слева - полки с алкогольной продукцией пять метров в длину. Далее - полки с кондитерскими изделиями, за ними холодильник с мороженым. Через полтора метра справа - касса".

Пока система работает в магазинах, расположенных вблизи социальных объектов, которые часто посещают люди со слабым зрением. Протестировать ее можно, например, в супермаркетах по адресу: Резервный пр-д, 11, ул. Палехская, 131, или ул. Харьковская, 4, корп. 3.

Гуляем по парку

Если предмет нельзя увидеть, его можно услышать. Цель проекта - не просто помочь людям ориентироваться в парке с помощью слуха, но и с точностью описать все, что их окружает. Этот проект - часть уникальной программы "Действуй без барьеров!", разработанной Московской городской организацией Всероссийского общества слепых при поддержке департамента труда и социальной защиты населения для людей с инвалидностью по зрению.

О деревьях, цветах вокруг, куда ведет аллея и подробности о всех предметах, которые встречаются на прогулке в парке, расскажет телефон. Пока специальные маршруты для незрячих проработаны для музея-заповедника "Царицыно". Скачав приложение (seeng assistant move или loadstone gps - для IOS, osmand - для android) с продуманной до мелочей навигацией, можно узнать об исторических фактах дворцово-паркового ансамбля и получить представление о том, что находится вокруг. "Один из трех прогулочных маршрутов будет совпадать с существующей специализированной экскурсией для слепых, которая включает в себя знакомство с историей парка и его объектами. Причем на этом маршруте можно потрогать, например, Фигурный мост, почувствовать разницу кирпичной кладки и многое другое. Есть на пути и макеты парка, благодаря которым незрячие могут узнать о расположении построек и их архитектурных особенностях", - рассказал лидер проекта Павел Дремин.

По его словам, пройтись по маршрутам можно будет уже к концу марта.

Blind fashion (Модный незрячий)

Чаще всего незрячим одежду выбирают родители или помощники. О вещах они могут лишь сказать: удобно ли сели брюки и понятно ли, где изнанка у куртки. При этом результаты опроса показали, что почти каждый незрячий хотел бы не просто красиво одеваться, но и подобрать собственный образ с помощью стилиста. "Модный незрячий" - это еще один проект программы "Действуй без барьеров!", который поможет приобщить незрячих горожан к миру моды. Для этого команда из 34 человек работает над созданием специальной интернет-платформы, на которой люди с инвалидностью по зрению смогут консультироваться с профессионалами в сфере моды. Пока команда в поисках стилистов, которых может заинтересовать участие в проекте. "Наши стилисты проходят тренинг в темноте, чтобы лучше понимать незрячих. В необычных для себя условиях они подбирают одежду по качеству материла и фасону, собирая различные образы. После всех испытаний стилисты пишут рекомендации для незрячих, чтобы те смогли самостоятельно составлять образы", - рассказала лидер проекта Татьяна Белова.

Проект стартовал совсем недавно, поэтому пока его участниками стали десять человек. Они узнали, как ориентироваться в магазине одежды, как определить, из какого материла сделана вещь, как различать кружева и какие цвета сочетаются между собой. "Запуск платформы позволит незрячему человеку найти себе специалиста и подобрать образ", - добавила Белова.

Чтобы стать частью команды стилистов, нужно отправить запрос и резюме на почту blindfashion@ya.ru

Социальный арт-лифт

Помочь слепым и слабовидящим не замыкаться в четырех стенах и попробовать свои силы в творчестве - цель проекта арт-терапии. Реализация проекта проходит на базе Московской городской организации Всероссийского общества слепых "Дорогомилово". С незрячими работают психологи и реабилитологи, а также педагоги по музыке и танцам. "Творческое начало есть в каждом человеке, - уверена лидер проекта Наталья Скрыпкина. - У нас в команде есть специалисты по актерскому мастерству и музыканты. К примеру, если незрячий человек всю жизнь мечтал играть на гитаре, то мы его запросто этому научим. Разучим с ним простую композицию и даже покажем, как правильно держать себя на сцене и не бояться".

Ездите с нами, ездите сами

Москва - город большой, в котором без подземки не обойтись. И это в Московском метрополитене отлично понимают. Поэтому сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров метро на протяжении всего дня могут встретить и проводить незрячего человека до нужного места по всему маршруту, включая пересадки на другие виды общественного транспорта. А минувшим летом сотрудники этой службы по просьбе инвалидов прошли тренинги, которые помогли им лучше освоить сопровождение человека с собакой-поводырем. Кроме этого, на станциях, где особенно много незрячих - "Проспект Мира", "Китай-город" и других, - появилась рельефная шуц-линия.