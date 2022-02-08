Автопробег "Байкальская миля-2022" стартует 20 февраля

20 февраля стартует автопутешествие "Байкальская миля-2022. Места силы". Автомобильные экипажи отправятся из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока к озеру Байкал. При этом они преодолеют от четырех до 7,5 тысячи километров. В состав каждой команды войдут от двух до пяти человек, среди которых блогер или журналист. В прошлом году в автопробеге приняли участие 19 команд.<

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"Задания сформированы по тематическим блокам, которые в том числе представлены организаторами и партнерами путешествия-квеста - Русским географическим обществом, Министерством туризма республики Бурятия и Музеем Победы на Поклонной горе. Один из ключевых центров пробега - Байкальск, где запланированы репортажи об истории, настоящем и будущем города", - отметили в пресс-службе министерства туризма Республики Бурятия.

Организаторы разработали 20 разных маршрутов, которые участники выберут в результате жеребьевки. Преодолев их, команды встретятся на Международном фестивале скорости "Байкальская миля-2022", который пройдет с 9 по 13 марта в бухте Байкала, расположенной у села Максимиха в Баргузинском районе.