Школы Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о минировании

В столице Еврейской автономной области снова эвакуируют учащихся школ. На электронную почту поступили сообщения о минировании. На места отправились службы экстренного реагирования. По словам первого заместителя мэра Биробиджана Константина Ананьева, детей отправили по домам, учебный процесс прервали.

- По каждому сообщению правоохранительные органы проводят проверку. Также устанавливаются лица, причастные к анонимным сообщениям о минировании зданий. Пока помещения не будут проверены и руководители школ не получат на руки необходимые документы, образовательный процесс не начнется, - подчеркнул Константин Ананьев.

Напомним, в январе биробиджанские школы также получали анонимные сообщения с угрозами. Тогда информация о заложенной взрывчатке оказалась ложной.