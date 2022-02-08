Суд отменил оправдательный приговор экс-зампреду правительства Камчатки

Камчатский краевой суд отменил оправдательный приговор по уголовному делу бывшего зампреда регионального правительства и его сообщника, сообщили в прокуратуре края.

Краевой суд рассмотрел апелляционное представление гособвинителя на приговор Петропавловск-Камчатского городского суда экс-заместителю председателя краевого правительства и бывшему начальнику отдела капитального строительства Камчатского краевого финансово-аналитического центра в сфере здравоохранения.

"Они обвинялись во взятке, использовании должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности. По результатам рассмотрения доводов прокурора оправдательный приговор отменен. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в Петропавловск-Камчатский городской суд в ином составе", - отметила старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк.

Напомним, 9 декабря 2021 года суд оправдал обоих фигурантов. По версии следствия, в 2016-м они получили взятку от коммерсанта в виде строительства сети водоснабжения в их личных домах в поселке Термальный. За это они посодействовали в заключении с предпринимателем госконтракта на покупку здания - поликлиники в Петропавловске-Камчатском. Сумма - 46 миллионов рублей - почти вдвое превысила реальную стоимость объекта. Часть денег на эту сделку была перераспределена из бюджета региона.