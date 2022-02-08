Власти Дзержинска рассказали о женщине, родившей в коллекторе

Женщина, родившая в коллекторе в Дзержинске, трудоустроена и проживает в квартире. Об этом "РГ" сообщили в городской администрации.

Женщина трудоустроена и находится в отпуске по уходу за ребенком. Ее 13-летний сын учится в школе: директор образовательного учреждения пояснил, что мальчик исправно посещает занятия, опрятно выглядит и хорошо учится. Еще одного двухлетнего сына женщина воспитывала дома. На учете комиссии по делам несовершеннолетних семья не состояла.

Сейчас мама и новорожденный находятся в перинатальном центре Дзержинска. Средний сын - под присмотром врачей детской городской больницы №8, он не пострадал при происшествии. Старший сын находится под присмотром родственников в Дзержинске.

По информации медиков перинатального центра, состояние мамы и малыша стабильное. Оба находятся под наблюдением специалистов. Вес новорожденного мальчика - 1,9 кг.

Напомним, 37-летняя жительница Дзержинска родила поздно вечером в тепловом коллекторе. Роды были преждевременными. Прибывшие на место спасатели извлекли маму и малыша из коллектора. Также на месте присутствовал двухлетний сын роженицы.

Нижегородская прокуратура начала проверку по данному факту. В надзорном ведомстве проверят соблюдение прав несовершеннолетних и меры по профилактики безнадзорности.