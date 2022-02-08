В Иркутской области возбудили дело о халатности после поджога детей отцом

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с гибелью двух детей в Иркутской области. Задержанный по делу об убийстве отец малолетних, обвиняемый в поджоге, арестован на два месяца. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в СК РФ.

Кроме того, выяснились подробности относительно поведения предполагаемого преступника до убийства - на мужчину не раз жаловались сожительница и другие люди. По поводу этих жалоб и реагирования на них в полиции началась служебная проверка.

По данным правоохранительных органов, в минувшую субботу нетрезвый житель деревни Тимирязева Качугского района облил горючей жидкостью свою 30-летнюю подругу и маленьких детей, а затем поджег их. Злоумышленник действовал, как предполагают сыщики, руководствуясь ревностью.

Годовалый и четырехлетний ребенок умерли в огне. Женщина с младенцем шести месяцев доставлены в районную больницу - они сильно пострадали от ожогов.

В региональном главке МВД назначена служебная проверка. Дело в том, что за последние три года в полицию поступило как минимум четыре жалобы на главу семьи - будущего поджигателя жены и детей. Сообщалось, в частности, о дебошах, которые он устраивал дома.

В полиции говорят, что проверки проводились участковыми уполномоченными по каждому сообщению, однако граждане якобы отказывались писать заявления для дальнейшей оценки правоохранителями действий нарушителя порядка.

Комиссия, в которую вошли сотрудники ГУ МВД по области, оценит полноту профилактических мер в районе, где произошла трагедия.

Следственный комитет, возбудивший дело о халатности, тоже даст уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, уточнили в региональном главке.