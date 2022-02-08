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Рубрика: Общество

В Омском онкодиспансере открыли центр лучевой терапии

Текст: Светлана Сибина
Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области

В Омске запущен новейший линейный ускоритель для лечения онкологии. Эффективную помощь, прежде доступную пациентам единичных российских клиник, теперь будут получать и омичи.

Фото: iStock
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Высокочастотный аппарат нового поколения применят в Омском онкологическом диспансере.

В перечне его достоинств специалисты называют высокую результативность и минимальную вероятность лучевых осложнений. Установка способна пропускать большое количество пациентов. Аппарат работает прицельно и точно, и дает возможность перед лечением пациента моделировать "картинку" не только в 3D, но и 4D измерении.

- Его предшественник проводил лечение большими полями, по размеру превышающими саму опухоль в 7-10 раз. То есть в зону попадали окружающие ткани. Новый - имеет мультиколлиматор. Это множество лепестков, которые вырисовывают анатомическую картинку опухоли. И за счет точечной обработки наносят меньше ущерба здоровым органам, - пояснил на открытии линейного ускорителя вице-президент компании-инвестора Павел Головин.

Инвесторы вложили в проект 350 миллионов рублей. Пациенты будут лечиться на этом современном оборудовании бесплатно, за счет ОМС.

Команда омского онокоцентра - врачи, медицинские физики, инженеры - уже прошли соответствующую подготовку и готовы к работе на новой установке.

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