На Вологодчине из разрушенной берлоги спасли голодных медвежат

В Верховажском районе охотники в разрушенной берлоге обнаружили двух крошечных медвежат. Благодаря неравнодушным людям их удалось спасти, сообщает Облохотдепартамент на своей станице в соцсети.

Мужчины шли по лесной дороге и заметили следы медведя, отправились по ним в обратном направлении и обнаружили берлогу. Детеныши замерзли и от голода еле издавали писк. Их сразу же отдали местному охотинспектору.

Для найденышей сделали теплую лежанку и кормили из бутылочки. А потом малышей забрали в тверской Центр спасения медвежат-сирот. Здесь дикие звери живут в естественной среде, без явного присутствия человека. После их возвращают в прежнее место обитания.

Планируется, что подросшие медвежата вернутся в родной лес Верховажского района. А медведица снова залегла в спячку.