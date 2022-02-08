Никита Волков рассказал о работе в детективе "Цыпленок жареный"

Главную роль - поэта и анархиста Родю - сыграл 28-летний петербургский актер Никита Волков, недавно переехавший в Москву. Но встретились мы в Театре имени Ленсовета, где актер продолжает играть свои спектакли "Все мы прекрасные люди", "Бесы" и "Я боюсь любви".

"Смотрю "Цыпленка" - и огромное удовольствие получаю"

Большая и сложная роль досталась вам в 16-серийном фильме. Обаятельный жулик, пижон, сердцеед. Как вы оказались в этом проекте?

Никита Волков: На пробах оказался, как обычно бывает, благодаря агенту, ну а потом в самом проекте - наверное, благодаря себе и тому, что режиссер Елена Владиславовна Николаева и продюсеры в меня поверили. У меня не такая уж гигантская фильмография, но эта роль - одна из самых важных. А может, и самая. Причем я понял, что это моя роль - сразу, как только прочитал несколько серий. Сказал себе: ты должен сделать все, чтобы это сыграть.

Родя - поэт, певец эпохи (пишет для газет, журналов фельетоны, сатирические куплеты "на злобу дня"), о себе говорит - "идейный анархист". Добавьте еще что-то к его характеристике.

Никита Волков: Романтик, выживает как может, помогает слабым, принципиален. Важно, что для него каждая человеческая жизнь священна, будь то самый распоследний негодяй. На дело ходит без оружия (вернее, с муляжом). При этом себе на уме, хитрый, прагматичный… Разный. Лично для меня он - смесь Мэкки-Ножа из "Трехгрошовой оперы" и Остапа Бендера. Обоих, кстати, мечтаю сыграть.

Или он "северный" Беня Крик (герой Исаака Бабеля, главарь банды, орудовавшей в Одессе в предреволюционные и революционные годы), "благородный преступник", одесский Робин Гуд.

Никита Волков: Можно и Беню Крика с Робин Гудом в эту смесь добавить.

В фильме занято много питерских актеров: Зоя Буряк, Федор Лавров, Татьяна Колганова, Юрий Ицков, Николай Куглянт, Александр Безруков, Наталья Суркова…

Никита Волков: И это нормально для большого проекта, который снимается в Питере. Отличных актеров в нашем городе хватает. Вы еще забыли упомянуть двух моих однокурсников - Сергея Волкова и Максима Ханжова. После театральной академии мы вместе работали в Театре Ленсовета, потом Сергей переехал в Москву, обогнал меня на несколько лет на этот маршруте.

Виктор Сухоруков, сыгравший вора в законе дядю Колю, актер с огромным опытом, немало повидавший на съемочных площадках, восхищенно признался: "Много сенсационного в этом фильме!" А для вас что-то здесь стало открытием?

Никита Волков: Конечно. Работа с Еленой Владиславовной Николаевой - в первую очередь. С ней я теперь готов вписаться в любую авантюру. А сняться у одного из лучших операторов страны Максима Осадчего - разве не бесценный опыт? Оператор "9 роты", "Обитаемого острова", "Сталинграда", "Дуэлянта"… Моя особая удача: Максим же впервые снимал сериал, раньше никогда за это не брался - и тут у меня главная роль. Правда, назвать "Цыпленка" сериалом язык не поворачивается. Кино, большое кино. Осадчий справедливо сказал, что его смело можно показать в IMAX: 16 коротких (40-минутных) фильмов. Качество позволяет. Его обеспечил общий труд - все цеха работали безукоризненно. Потрясающие декорации, костюмы, грим, реквизит. Моя жена Лена - стилист, художник по костюмам, работает в кино, разбирается в том, как все там устроено. Так вот, плотный, живой, убедительный экранный мир "Цыпленка" поразил ее буквально с первых минут. Да я и сам смотрю - не оторваться. Не на себя любимого смотрю - от классной истории огромное удовольствие получаю.

"Хочу пробовать, искать"

Как вы, будучи студентом питерского вуза, попали в фильм "Две женщины" Веры Глаголевой по тургеневской пьесе "Месяц в деревне"? Это же было московское кино с западным уклоном: Рэйф Файнс, Сильви Тестю.

Никита Волков: Опять же - агент. Мы с Аней Вартанян попали в этот фильм благодаря нему.

Агент на втором курсе?! Это как? У многих опытных, известных актеров нет агентов…

Никита Волков: Ну, агенты сейчас и у первокурсников бывают. Он пришел в институт на показ, посмотрел, предложил сотрудничать. Я не стал отказываться. Началось с короткометражного - тоже московского - фильма Роберта Дэфа "Рыбалка", а потом были "Две женщины".

Никита Волков в роли Ставрогина в спектакле "Бесы" по роману Достоевского. Фото: Юлия Смелкина/ Театр имени Ленсовета

Вы уже несколько раз работали в кино с режиссерами-женщинами.

Никита Волков: Как хорошо, что вы не называете их по новой моде "режиссерками". Женщин, и талантливых, сейчас в режиссуре много, и с каждым годом все больше. Так что скоро можно будет удивляться, что режиссеры-мужчины еще остались. Вера Витальевна Глаголева настойчиво открывала во мне именно то, что хотела увидеть в тургеневском Беляеве, каким себе его представляла. Елена Владиславовна Николаева тоже абсолютно твердо знает, чего хочет от актера, но при этом открыта для диалога с ним, всегда ждет от него интересных предложений. В институте нас мастера именно так и учили: ты - полноценный соавтор своих ролей, так будь же им, предлагай свои решения…

В Москву вас кино переманило?

Никита Волков: У меня большие планы и даже, можно сказать, виды на собственную актерскую жизнь, связываю с ней свои человеческие надежды, хочу, чтобы она была разнообразной, хочу пробовать, искать. Естественно, я не могу без театра. Во всяком случае, сейчас. Но не без театра вообще, не без любой сцены, а без той, на которую мне выходить интересно и важно. Посмотрим, как все дальше сложится.

Где сейчас снимаетесь?

Никита Волков: Недавно закончились съемки спортивной драмы "Крецул". Мы там опять с Сережей Волковым играем. Это дебют режиссера Александры Лихачевой. История о двух друзьях - молдавском дзюдоисте, чемпионе пекинских Паралимпийских игр Олеге Крецуле (это я) и о Виталии Глигоре, который стал его тренером (это Сережа). Реальная история. Третья большая роль у Володи Гарцунова, с ним мы уже несколько сезонов "Трудных подростков" отработали.

Крецул - тоже роль, в которую я зубами вцепился и не отпускал, пока не доказал режиссеру, что она моя. К тому же мы с Сережей очень хотели сняться вместе - однокурсники, потом коллеги по театру, правда, не родственники, как некоторые считают, а просто однофамильцы.

Как сегодня популярны спортивные драмы! Про футбол, баскетбол, хоккей, шахматы…

Никита Волков: Фехтование…А вот про дзюдоистов еще не снимали. Но я не считаю, что мы с "Крецулом" встроились в тренд. Это история человека, потерявшего зрение, история преодоления себя, история веры друг в друга. Это содержательная драма без постановочного размаха и погони за эффектами, ей они ни к чему.

На улице, в метро, магазинах вас теперь узнают?

Никита Волков: После "Трудных подростков" стали узнавать. Все же больше 200 миллионов просмотров в интернете, не шуточки. У театра другая публика. Но сюда могут прийти зрители, которых привлекло знакомое по кино или телевизору актерское лицо. А потом кому-то из этих людей становится интересно, и они возвращаются в театр. Так что если узнаваемость актера поможет зрителю прийти в театр, а может, даже его полюбить - это же хорошо, правда?

Прямая речь

Анна Алексахина, народная артистка России, актриса Театра имени Ленсовета:

- Никита Волков - выпускник нашей с Юрием Бутусовым мастерской в РГИСИ. Я отметила его еще на консультации, до сих пор помню его "вступительный репертуар". Он был совсем юный, но уже тогда в нем ощущались профессиональное упорство и твердый характер. Одаренный, интеллигентный, пластичный, музыкальный...Не пел поначалу , но за время учебы, благодаря прекрасному педагогу Ивану Благодеру, развил слух и разработал голос, да так, что пел сложнейшие зонги в нашем дипломном спектакле "Кабаре Брехт".

Уже на втором курсе снялся в фильме Веры Глаголевой "Две женщины" по пьесе Тургенева "Месяц в деревне". И несколько лет в театре играет эту же роль - студент-учитель Беляев - в спектакле Юрия Бутусова "Все мы прекрасные люди". Мы партнерствуем в спектакле "Я боюсь любви" Марии Романовой. У него серьезная работа в спектакле "Бесы" Алексея Слюсарчука - Ставрогин.

Знаю, что сейчас Никита на распутье - театр или кино? Хотела бы, чтобы он продолжал репетировать и играть в театре. Его индивидуальность гораздо сложнее, чем проявляется в ролях, которые ему предлагают в кино: он может быть парадоксальным, эксцентричным и острым. Актер растет от роли к роли. Театр растит, а кино часто только использует типаж.