В Ленобласти на охранника больницы завели дело за изнасилование школьницы

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего охранника больницы города Тихвина, который подозревается в изнасиловании 16-летней школьницы и склонении ее к употреблению наркотических веществ, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, охранник завел госпитализированную девятиклассницу в подсобку, склонил ее к употреблению наркотика, изнасиловал, а также совершил в отношении школьницы то, что на языке следственных органов называют "насильственными действиями сексуального характера".

Сейчас охранник задержан и общается со следователями. В ведомстве уже подготовили ходатайство о заключении его под стражу. К слову, ранее, мужчина уже был судим.

Ну а следователи выясняют, как это преступление стало возможным: почему судимый охранник контактировал с юной пациенткой, как он пронес в больницу наркотики и почему никто не пришел школьнице на помощь.