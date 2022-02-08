В Петербурге предприятия ЖКХ уличили в хищении средств на уборку снега

В Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела о хищениях средств в предприятиях, ответственных за уборку города от наледи и снега. Об этом сообщили в прокуратуре Северной столицы.

Ранее сотрудники надзорного ведомства вместе с полицейскими и представителями Смольного проверили, как ведется уборка города. В частности, изучалось, как дорожные предприятия убирают улицы и насколько активно жилкомсервисы очищают кровли от снега и наледи.

8 февраля в офисах многих предприятий проводятся обыски. РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что сотрудники правоохранительных органов посетили несколько жилкомсервисов в разных районах Петербурга.

В прокуратуре отмечают, что в возбужденных уголовных дела конкретных подозреваемых нет, дела возбуждены по фактам хищений в предприятиях ЖКХ, пропавшие средства должны были быть направлены на уборку города.