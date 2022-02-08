Вильфанд предупредил о необычной погоде в ряде регионов России

В центре европейской части России потеплеет, а в Сибири усилятся морозы. О погоде в ближайшие дни ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что аномально холодная погода ожидается на юге Западной и Средней Сибири: воздух там остынет до -25…-35 градусов.

"На европейской части России в ближайшие дни температура будет выше нормы, причем значительно. В Москве и сопредельных регионах аномалии до 10 градусов", - подчеркнул метеоролог.

В Санкт-Петербурге - оттепель и мокрый снег.

В то же время из-за мощного Сибирского антициклона в Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Хакасии, Иркутске к концу недели усилятся морозы, температура воздуха будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

Как ранее писала "Российская газета", на этой неделе в Москве ожидается аномально теплая погода. В темное время суток от -6 градусов до +1, днем - около нуля, в отдельные дни до +3 градусов. Во вторник и среду прогнозируются умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.