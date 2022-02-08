Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля в России

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями февраля в России стали должности руководителей, программистов, инженеров, менеджеров и врачей. Анализ рынка труда в 16 крупных городах страны провели специалисты сервиса SuperJob.

В Москве самой "дорогой" стала вакансия коммерческого директора - соискателю предлагается зарплата от 400 тысяч рублей. 400 тысяч рублей готовы платить в столице директору по IT, а 350 тысяч - директору по развитию В2В.

В Санкт-Петербурге самой высокооплачиваемой вакансией стала должность онколога-заведующего отделением - здесь соискателю предлагается от 300 тысяч рублей. От 250 до 300 тысяч готовы платить в Северной столице стоматологу-ортопеду.

В Волгограде, Воронеже, Омске, Новосибирске и Екатеринбурге самыми высокооплачиваемыми стали вакансии в IT - в среднем по 200 тысяч рублей в этих городах предлагают руководителю отдела разработки, ведущему программисту ASP.NET, веб-разработчику, специалисту Java developer и Data science инженеру. В Казани сходную зарплату может получить зубной техник-керамист, а в Краснодаре - руководитель отдела продаж.

Свыше 100 тысяч рублей предлагается программистам в Челябинске, Самаре, Уфе и Перми, а в Красноярске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде - специалистам в торговле.