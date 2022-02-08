Первую партию мимозы ввезли в Россию из Абхазии

В Россию из Абхазии через таможенный пост МАПП "Адлер" начали ввозить мимозу (акацию серебристую). Первая коммерческая партия цветов составила 200 килограммов. Об этом сообщила "РГ" пресс-секретарь службы по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

- Основные поставки мимозы будут осуществляться с конца февраля до первых чисел марта. В преддверии Женского дня мимозу тоннами везут во все регионы страны, небольшие букеты ввозят и для личных целей, - сказала она.

Чтобы избежать порчи, хрупкие цветы транспортируют герметично упакованными при определенном температурном режиме. Все таможенные операции цветочный груз проходит максимально оперативно.

Напомним, в прошлом году первые цветы мимозы из Абхазии также начали ввозить в начале февраля. В 2021-м было оформлено примерно 150 тонн "золотых" букетов. В этом году ожидаются поставки на прошлогоднем уровне.