В Екатеринбурге картину из коллекции Третьяковки повредил охранник

Стала известна личность вандала, пририсовавшего пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам на картине Анны Лепорской, которая выставлялась в Екатеринбурге.

"Это сотрудник частной организации, осуществляющей охранную деятельность Ельцин Центра", - сообщили ТАСС в пресс- службе общественного культурного учреждения.

Анна Лепорская - советская художница по фарфору, живописец. В 1923-1926 годах она училась и работала в отделе у основоположника супрематизма Казимира Малевича - была самой молодой из учениц.

В Ельцин Центре выставлялась ее работа "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи. Двум персонажам из трех на полотне добавили глаза. Картину тут же увезли: реставраторы оценил ущерб от повреждения в 250 тысяч рублей. Выставка продолжает работу, но организаторы после инцидента пересмотрели протоколы безопасности: над всеми полотнами выставки появились защитные экраны.

По факту повреждения предмета искусства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ.