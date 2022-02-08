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Рубрика: Культура

Музыку Баха впервые исполнили на "Екатеринбург Арене"

Текст: Ольга Медведева ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
Камерный концерт на одной из трибун спортивного сооружения стал прологом к международному музыкальному фестивалю Bach-fest, который пройдет на Урале в марте.
Тарас Багинец: Я надеюсь, что летом мы проведем концерт уже на открытом стадионе. Фото: Татьяна Андреева Тарас Багинец: Я надеюсь, что летом мы проведем концерт уже на открытом стадионе. Фото: Татьяна Андреева
Тарас Багинец: Я надеюсь, что летом мы проведем концерт уже на открытом стадионе. Фото: Татьяна Андреева

Классическая музыка вместо кричалок и фанфар звучала сегодня на стадионе, реконструированном для чемпионата мира по футболу.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Небольшой передвижной орган, изготовленный специально для Свердловской филармонии в Нидерландах, с помощью компьютерных технологий позволяет воссоздать заданный тип акустики. Закрой глаза - и вот уже нет рядов оранжевых сидений за стеклом, есть только музыка, в которой торжество и скорбь, тревога и надежда...

- Я постарался сегодня погрузить слушателей в атмосферу, которая будет царить у нас в марте. Этот месяц мы традиционно проводим под знаком музыки Баха, - рассказал Тарас Багинец, солист Свердловской филармонии и Арт-директор фестиваля Bach-fest. - На концерте-закрытии будут исполнены все шесть Бранденбургских концертов композитора. Это огромной сложности программа, в которой примут участие солисты из разных стран.

Накануне дня рождения Иоганна Себастьяна Баха на фестивале развернется необычное состязание. Соревноваться музыканты будут в интерпретации музыки классика и в импровизации, а в качестве жюри выступят слушатели.

Вместо кричалок и фанфар на стадионе звучала музыка и аплодисменты 

- Наша мечта - играть для как можно большего числа слушателей. И я надеюсь, что летом мы проведем концерт на открытом стадионе, - говорит Тарас Багинец.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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