На Урале объяснили, кому не требуется самоизоляция из-за COVID-19

Недавно в Свердловской области в силу вступил новый порядок лечения больных коронавирусом. В частности, в документе говорится о том, что контактным без симптомов заболевания больше не нужно находиться на самоизоляции. В региональном Роспотребнадзоре дали пояснения к этому пункту.

С 6 февраля контактным лицам не требуется самоизоляция. Достаточно большое количество тех, кто общался с заболевшими и получил извещения от Роспотребнадзора, при отсутствии симптоматики могут возвращаться к трудовой деятельности. Об этом заявил на брифинге главный государственный санитарный врач области Дмитрий Козловских.

Также, по его словам, классы и группы в детских садах, которые были закрыты на карантин из-за болезни кого-то из детей, могут возвращаться к работе, при условии, если доля заболевших не превышает двадцати процентов. Такая же тактика в течение многих лет действовала в отношении гриппа и ОРВИ, а теперь и при коронавирусной инфекции.

Переболевшим при отсутствии симптомов тоже не нужно сидеть дома больше, чем требуется для выздоровления. Пациенты могут быть выписаны через семь дней и более без повторных результатов тестирования, если клинические показания не препятствуют выписке. Если человек и раньше, например, на четвертый или пятый день болезни, себя уже чувствовал отлично, то он может самостоятельно сдать тест, и при отрицательном результате выйти на работу. Отмечено, что повторный анализ нельзя сдать раньше, чем через три дня после первого. Как заметил врач, поголовно выписывать всех, у кого был выявлен коронавирус, не станут - врачи будут обращать внимание на симптомы.

По данным оперштаба, за последние сутки на Среднем Урале выявлено 5 245 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число достигло 257 103. Выписано 569 человек. Всего с болезнью справились 197 513 свердловчан. Погибли еще 14 пациентов. Жертвами коронавируса стали 10 084 уральца.