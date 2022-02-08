Россия получила право экспортировать молочную продукцию в Таиланд

Россия согласовала ветеринарный сертификат для экспорта в Таиланд молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Теперь российские производители смогут поставлять продукцию в Таиланд, в случае если предприятие внесено в реестр компаний, имеющих право на такой экспорт. "Кроме того, поставки молочной продукции в Королевство российскими предприятиями возможны при наличии заинтересованного таиландского импортера, у которого имеется лицензия на такую деятельность. Предварительно импортер должен подтвердить для Минздрава Таиланда соответствие ввозимых товаров установленным в Королевстве требованиям законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

За прошедший год экспорт молочной продукции из России вырос на треть и превысил 390 млн долларов. Наибольшей востребованностью за рубежом пользуются российские сыры, кисломолочная продукция и мороженое, рассказывал ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Большая часть экспорта приходится на страны ближнего зарубежья.