РСА разместил новые справочники запчастей для общественного обсуждения

Новые справочники средней стоимости запчастей и восстановительных работ размещены на сайте Российского союза автостраховщиков для общественного обсуждения.

Именно на основании этих справочников эксперты и страховщики устанавливают стоимость восстановительного ремонта автомобиля, и определяют, сколько платить пострадавшему в ДТП.

Напомним, в соответствии с обновленной в прошлом году Единой методикой оценки ущерба, утвержденной Центробанком, справочники теперь должны обновляться не раз в полгода, а раз в квартал. При этом перед тем, как вступить в силу, они должны быть выставлены для общественного обсуждения. Так что делается это впервые.

Для обеспечения проведения публичной проверки РСА обновил функциональные возможности сайта. На нем появился новый раздел "Актуализация справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ". В нем опубликованы проекты справочников и размещена форма обратной связи для направления замечаний и предложений.

Для удобства пользователей и корректности работы нового функционала на сайте РСА в соответствующем разделе приоритетно будет выводиться информация о наиболее часто повреждаемых деталях, но при этом реализована возможность работы со всеми проектами справочников. Публичную проверку проведут в период с 8 по 24 февраля 2022 года.

После окончания приема замечаний и предложений на сайте РСА опубликуют отчет об итогах рассмотрения замечаний и предложений, в котором отразится вся информация о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения (учете или отклонении).

Проведение подобных проверок с 2022 года будет проходить при каждой последующей актуализации справочников средней стоимости - то есть не менее четырех раз в год.

- Мы приглашаем всех автовладельцев принять участие в обсуждении справочников. Эта практика, а также более частая актуализация справочников сделает процесс подготовки справочников более прозрачным и понятным автолюбителям, - сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Теперь любой желающий может ознакомиться с информацией, внесенной в справочники, а также проверить ее корректность и направить в РСА обращение с замечанием или предложением в отношении информации в соответствующем справочнике. Справочники, сформированные по новой Единой методике, должны быть введены в действие 19 марта 2022 года.