Создатель "Богемской рапсодии" снимет байопик про Майкла Джексона

Нас ждет еще один музыкальный байопик - история Майкла Джексона сходит на экраны в художественном изложении. Об этом сообщает Deadline.

У руля предприятия встал благословленный на то семьей Джеко продюсер Грэм Кинг, обладатель премий "Оскар" и BAFTA. Он работал, помимо прочего, над "Богемской рапсодией", содержательно безыскусной, но тепло приятной (четыре "Оскара" и т.д.). Сценарием занят трижды номинант "Оскара" Джон Логан ("бондиана", "Чужой: Завет", "Гладиатор").

Впервые о предприятии стало известно еще в ноябре 2019-го. Ленту заранее презентуют "эпической", освещающей и творческую сторону артиста, и его личную жизнь. Как несложно догадаться - максимально корректно и стерильно.

Сроки пока не обозначаются. По касту информации тоже нет. Но держим кулачки, чтоб "короля поп-музыки" сыграл какой-нибудь талантливый белый парнишка - во имя баланса и борьбы с расизмом. Ну или азиат.