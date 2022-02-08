Физики опровергли теорию существования параллельных вселенных

Институт фундаментальных вопросов (FQXi) опубликовал отчет своих исследователей, предполагающих, что разумная жизнь в нашей Вселенной могла развиться в совершенно иных физических условиях. Новое исследование фактически подрывает основной аргумент в поддержку теории существования параллельных вселенных.

Как сообщает Phys.org, исследование затронуло проблему так называемой точной настройки Вселенной. Одна из популярных теорий гласит, что известный нам космос словно специально был приспособлен для развития разумной жизни. Эта теория предполагает, что если бы значения некоторых физических параметров, таких как массы элементарных частиц, были изменены хотя бы незначительно, то появление жизни стало бы невозможным.

Но тут возникает вопрос: почему знакомые нам физические условия адаптированы для человеческого существования? Ответ на него дает теория мультивселенной. Она утверждает, что существует бесконечное количество параллельных вселенных, каждая из которых имеет разные физические параметры. В одной из этих вселенных параметры оказались пригодными для развития жизни.

"Согласно новым расчетам, настройка, необходимая для того, чтобы некоторые из этих физических параметров породили жизнь, оказалась менее точной, чем настройка, необходимая для поиска определенной радиостанции, - говорит ведущий автор работы Мириам Франкель. - Если это правда, то предполагаемая тонкая настройка Вселенной может быть иллюзией".

В отчете отмечается: наивно полагать, что жизнь зависит исключительно от удивительно малых вариаций физических величин. Ученые доказывают, что она может принимать совершенно иную форму. Такое возможно, если несколько физических параметров будут рассматриваться как изменяющиеся одновременно. Такой сценарий, по мнению авторов работы, снимает проблему точной настройки. Иными словами, наша Вселенная не является результатом некой точной настройки и способна производить жизнь при гораздо более широком диапазоне обстоятельств, чем предполагалось ранее.