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08.02.2022 15:50
Рубрика: Digital

Смартфон для "чайника"

Технологии "умного" дома становятся понятными и доступными по цене
Текст: Михаил Калмацкий
Российская газета - Спецвыпуск № 28(8676)
С 2022 года все вводимые жилые комплексы должны быть оснащены интеллектуальными счетчиками электроэнергии. Установка других "умных" технологий в домах пока необязательна, но спрос растет. "С 2019 года в России в восемь раз выросло число домов, которые управляются платформами для "умных" комплексов. Самые быстрые темпы у Москвы. По прогнозу, в России к 2023 году количество домов, оснащенных смарт-инфраструктурой, увеличится втрое", - рассказала "РГ" гендиректор "Юникорн" Светлана Перминова.
Сейчас со смартфона можно дистанционно включать бытовую технику в квартире. Фото: Photoxpress Сейчас со смартфона можно дистанционно включать бытовую технику в квартире. Фото: Photoxpress
Сейчас со смартфона можно дистанционно включать бытовую технику в квартире. Фото: Photoxpress

Среди застройщиков растет спрос на цифровизацию новых проектов, подтверждает коммерческий директор Rubetek Алексей Костарев. За последний год - на 200 процентов. Большинство проектов "умного" дома сегодня реализовано в новостройках. Из 15 тысяч IP-домофонов, установленных Rubetek, только 780 - во вторичном жилье.

Какие стартапы приносят сегодня наибольший доход

Как сообщил "РГ" руководитель и основатель компании UNECOM Сергей Зиновьев, пять лет назад у организации было семь объектов по стране, а сегодня уже 56. "Умным" сейчас считают дом, обеспечивающий жильцам дополнительные возможности - передачу управляющей компании данных о потреблении ресурсов, удаленное управление доступом на территорию ЖК людей и транспорта, видеонаблюдение за двором.

Сбор и передачу данных обеспечивают "умные" приборы учета. Пока речь в основном о счетчиках электроэнергии. Группа "Россети" установила более 4,5 миллиона таких приборов по стране, а до конца 2030 года планирует внедрить 18,1 миллиона. По воде, газу, теплу установка интеллектуальных систем необязательна, но число домов с такими устройствами растет. Преимущество интеллектуальных систем - в экономии времени и денег жильцов. "Умные" счетчики не забудут передать показания в УК, что случается с собственниками квартир, вынужденными потом оплачивать расход по нормативу выше реального потребления. Например, семья москвичей из двух человек в месяц расходует семь кубометров холодной воды и платит 248 рублей. Норматив же равен 13,87 кубометра, которые стоят 491 рубль.

Впрочем экономия возможна не в отдельной квартире, а скорее в масштабе здания, считает коммерческий директор RAZUMDOM Лидия Борисова. При автоматизации объекта от трех тысяч квадратов экономия - 30 процентов.

Пример экономии общедомовых ресурсов - датчики движения при освещении в подъездах. "А система погодного регулирования определяет количество подаваемого в квартиру тепла в зависимости от температуры на улице", - рассказал "РГ" заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

"Умные" технологии помогают и работе управляющих компаний. "Цифровые сервисы для УК отслеживают состояние и оборудования, оперативно реагируют на аварии и обращения жильцов, - отмечает Светлана Перминова. - А при подключении сервиса онлайн-оплаты собираемость платежей возрастает на 5-20 процентов".

Сегодня людей интересуют также удобный сервис и комфорт. "Пример - район "Академический" в Екатеринбурге. Там действуют системы "умного" управления ресурсами, видеонаблюдения, отслеживания заявок жильцов", - рассказала "РГ" директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.

В "умном" доме системы будут сами регулировать освещение, вентиляцию, температуру

В квартирах сейчас "умные" технологии включают чайник с телефона. Следующая стадия - реагирование на условия жизни. "Например, в комнате увеличивается число людей, становится душно. Аппаратура благодаря датчикам СО сама включит вентиляцию. Закроет шторы, если светит солнце, а не будет расходовать энергию на охлаждение помещения", - рассказал Сергей Зиновьев.

Пока же наиболее популярный типовой "умный" комплект для застройщика включает реле, умную колонку и защиту от протечек. Застройщику он обходится в 45 тысяч рублей на квартиру. Собственнику - уже в 56 тысяч рублей".

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Алена Узбекова
Digital Технологии

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