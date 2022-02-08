Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"Это трагическая и невосполнимая утрата. Игорь Николаевич был сильным управленцем, опыт которого был востребован на различных должностях и ответственных направлениях, ярким, талантливым человеком, надежным товарищем. Он внес существенный вклад в развитие российских регионов - и, прежде всего, Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.

Игорь Носов возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики с мая 2021 года.