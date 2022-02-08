В Минске прокомментировали итоги заседания Совета безопасности

Дальнейшему совершенствованию национального законодательства было уделено особое внимание на заседании Совета безопасности, которое проходило во вторник с участием Александра Лукашенко.

Комментируя его итоги, государственный секретарь СБ Александр Вольфович, в частности, отметил, что президент Беларуси поддержал предложение о введении так называемой заочной уголовной ответственности для лиц, скрывающихся от наказания за пределами страны. Рассмотрены были и вопросы утраты белорусского гражданства. "Пусть каждый предатель задумается: продолжать вредить стране или вести себя достойно", - заявил госсекретарь, слова которого цитирует БЕЛТА.

Давая оценку текущей ситуации, складывающейся вокруг республики, он отметил, что руководство страны является свидетелем беспрецедентного давления на Беларусь, добавив, что "деструктивные силы любыми путями пытаются раскачать ситуацию в обществе".

Введение абсурдных западных санкций, по его словам, противоречит нормам международного права, а наращивание военного присутствия НАТО у границ РБ существенно повышает риски и вызовы, подрывает стабильность в регионе. "В отличие от наших соседей и стран альянса мы не разворачиваем на постоянной основе у своих границ многотысячные группировки и не вводим чрезвычайные режимы", - констатировал Вольфович.

В то же время он дал понять, что в случае "обострения ситуации и усилении военной активности НАТО вблизи границ страны, в Вооруженных Силах спланировано наращивание мер стратегического сдерживания". Госсекретарь также напомнил, что в настоящее время в соответствии с принятым президентом решением проходит внеплановая проверка боеспособности сил реагирования ВС Беларуси и России.

"Мы учли события, которые проявились в Беларуси в августе 2020 года. Сделали дополнительные выводы из ситуации в Казахстане. Всеми субъектами системы обеспечения национальной безопасности спланированы меры в период подготовки и проведения референдума", - резюмировал Вольфович.