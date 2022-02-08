В России появится рамный внедорожник по цене до 4 млн рублей

Семиместный внедорожник Isuzu Mu-X будет стоить в России 3 699 000 и 3 999 000 рублей в зависимости от комплектации. Цены на заинтересовавшую многих новинку компания объявила за три недели до старта продаж. Он намечен на 1 марта.

Напомним, Mu-X построен на усовершенствованной платформе, которую в Isuzu использовали на пикапе D-Max, уже известном россиянам. Правда, ради комфорта пассажиров в SUV рессоры заменили на мост с пружинной подвеской. Проверен потребителями и 3-литровый турбодизель на 190 л.с. мощности и 450 Нм крутящего момента. В паре с ним идет также хорошо знакомый "автомат" Aisin с шестью ступенями.

Полный привод реализован по системе "парт-тайм" - с жестко подключаемой передней осью. Также есть блокировка заднего дифференциала и понижающий ряд передач. Другими словами, как и охарактеризовали свою новинку в компании, речь идет о "гармоничном сочетании проверенных временем технологий с инновационными решениями в области дизайна и безопасности".

Уже в базе модель получит двухзонный климат-контроль, задний парктроник, датчик дождя, дистанционный запуск двигателя и тач-панель на 7 дюймов. Версия за 4 млн рублей будет оснащена, среди прочего, мультимедийкой с 9-дюймовым экраном, кожаной обивкой салона, регулировками водительского кресла в 8-ми направлениях, электроприводом двери багажника, дополнительными передними парктрониками и фирменным пакетом систем безопасности.

Фото: Пресс-служба Isuzu.

Важно, что компания готова дать на свой внедорожник 5-летнюю гарантию (или на 120 тысяч км пробега). При этом межсервисный интервал составит 20 тысяч км. Это актуально, учитывая, что легковыми автомобилями у Isuzu занимаются не так много дилеров.

Напомним, среди конкурентов у Mu-X в самой компании называют такие модели, как Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. Все они входят примерно в один ценовой сегмент, так что побеждать соперников в Isuzu явно намерены не за счет более привлекательного прайса.