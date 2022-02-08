Видео: фиаско дорожных грабителей в Чили

В Чили злоумышленники попытались напасть на грузовик, перегородив ему дорогу своей легковушкой, но потерпели фиаско. Произошедшее засняла камера, установленная в кабине "жертвы".

Итак, дело происходит на развязке оживленного шоссе Лос Либертадорес. Мы видим, как грузовик движется по однополосному выезду с шоссе за популярным в Южной Америке кроссовером Citroen C5 Aircross. В какой-то момент Citroen резко тормозит, распахиваются двери, и в сторону грузовика бегут несколько мужчин.

У одного из них в руках пистолет. Казалось бы, деваться некуда, но водитель грузовика не растерялся. Нажав на газ, он таранит легковушку и толкает ее перед собой до выезда на многополосную магистраль. Летят осколки стекла, бандиты в панике. Неизвестно, удалось ли полиции задержать нападавших, но в этот день они явно работали себе убыток: Citroen им помяли изрядно.