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08.02.2022 16:01
Рубрика: Легковые авто

Видео: фиаско дорожных грабителей в Чили

Текст: Григорий Гомельчук

В Чили злоумышленники попытались напасть на грузовик, перегородив ему дорогу своей легковушкой, но потерпели фиаско. Произошедшее засняла камера, установленная в кабине "жертвы".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Итак, дело происходит на развязке оживленного шоссе Лос Либертадорес. Мы видим, как грузовик движется по однополосному выезду с шоссе за популярным в Южной Америке кроссовером Citroen C5 Aircross. В какой-то момент Citroen резко тормозит, распахиваются двери, и в сторону грузовика бегут несколько мужчин.

У одного из них в руках пистолет. Казалось бы, деваться некуда, но водитель грузовика не растерялся. Нажав на газ, он таранит легковушку и толкает ее перед собой до выезда на многополосную магистраль. Летят осколки стекла, бандиты в панике. Неизвестно, удалось ли полиции задержать нападавших, но в этот день они явно работали себе убыток: Citroen им помяли изрядно.