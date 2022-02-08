Видео: попытался повернуть и чуть не сжег мотоциклиста

Россияне привыкли считать отечественных автомобилистов самыми недисциплинированными, и полагать, что только у нас могут грубо подрезать друг друга при перестроении и парковаться в неположенном месте, конфликтовать из-за места на парковке и объезжать пробку по обочине. Но, увы, люди одинаковы везде, и даже за границей - не такой уж рай для дисциплинированного участника дорожного движения, как мы хотели бы думать.

Владелец черной легковушки из бразильского Сальту-ду-Лонтра (штат Парана) на этом видео решил совершить на пустом перекрестке левый поворот. И не стал для этого перестраиваться в крайний левый ряд, а начал маневр прямо от тротуара. В итоге его машина на пару секунд перегородила оба ряда.

Казалось бы, ничего страшного - перекресток выглядел абсолютно пустым. Но в этот момент сзади по левому ряду вылетел мотоциклист, не ожидавший, что путь ему перегородит машина. Удар был настолько силен, что из разбившегося бака выплеснулся бензин. Пламя охватило и байк и его владельца.

К счастью, мужчина успел потушить горящую на нем одежду и отделался лишь серией легких ожогов. Даже в больницу за медицинской помощью смог добраться сам. А вот владельца машины ждут более серьезные последствия. Мало того, что он грубо нарушил ПДД при простом маневре, так еще и был изрядно пьян.