Искусственный интеллект указал на внеземные объекты в Антарктиде

Исследователи из Делфтского технологического университета (Нидерланды) впервые составили "карту сокровищ", использовав возможности искусственного интеллекта. Моделирование помогло определить в Антарктиде примерно 300 тысяч мест, где могут находиться упавшие на Землю метеориты.

Первоначально исследование было опубликовано на сайте университета, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Ученые впервые использовали искусственный интеллект для создания своего рода "карты сокровищ". Сначала было проведено так называемое машинное обучение - в модель исследователи загрузили данные об известных метеоритах, найденных в Антарктиде.

Кроме того, модель учла данные спутниковых наблюдений за температурой, скоростью движения льда, поверхностным покровом и ландшафтом. Проанализировав полученный массив данных, искусственный интеллект выдал прогноз - он указал на участки, где метеориты могут быть найдены с высокой степенью вероятности.

По словам Вероники Толленаар, руководившей исследованием, "карта сокровищ" может быть точной на 80 процентов. Необходимость ее создания авторы работы объясняют тем, что сбор метеоритов в Антарктиде - это физически трудная и опасная работа. В целом искусственный интеллект помог нанести на карту более 300 тысяч мест, где, возможно, находятся метеориты.

"Мы обнаружили несколько никогда не посещавшихся районов, богатых метеоритами, которые находятся относительно близко к исследовательским станциям", - отметил участник исследования Стеф Лермитт.