Вновь фиаско. Tesla попала в ДТП из-за сбоя в работе автопилота

Продвинутый автопилот Full-Self Driving (FSD) электрокара Tesla вновь потерпел фиаско. Один из участников испытаний системы записал на камеру случай, который вполне мог бы привести к серьезной аварии.

Водитель из калифорнийского городка Сан-Хосе решил проехаться по узким улочкам с включенным автопилотом FSD, постоянно держа руки на руле с полной готовностью вмешаться в работу искусственного интеллекта.

Его опасения оказались не напрасны: автопилот не смог адекватно войти в один из поворотов и наехал на бело-зеленый столбик, отделяющий основную полосу движения от велодорожки. Среагировать на эту ошибку искусственного интеллекта водитель не успел. Электрокар был немного поцарапан.

Напомним, ранее эксперт раскритиковал работу FSD в условиях городской среды, где много различных объектов, которые нужно постоянно контролировать. На скоростном шоссе водитель Tesla может расслабиться, включив автопилот, но в городе это невозможно, поскольку система допускает большое количество грубых ошибок.