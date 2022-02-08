Новости

Чен выиграл короткую программу у фигуристов с мировым рекордом 08:44
Марк Кондратюк: Золото в командном турнире - не повод расслабляться в личном 08:36
Представительство КНР в ЕС: Из-за расширения НАТО под угрозой глобальная стабильность 08:30
Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом 08:10
Российский фигурист Семененко обошел японца Ханю по итогам короткой программы 07:58
Володин: Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу 07:40
Эксперт Руженцова: Симптомы "омикрона" у детей появляются через 2-3 дня 07:28
Врач Роспотребнадзора Руженцова: Тяжело "омикрон" переносят менее 1 процента детей 06:05
Замглавы МИД Панкин: Запад готов выдумать повод для санкций против РФ 05:25
Врач Соседова предупредила о появлении в 2023 году нового штамма коронавируса 04:48
В Роспотребнадзоре перечислили симптомы при заражении коронавирусом и гриппом 03:54
Вильфанд предупредил о необычной погоде в ряде регионов России 03:24
После переговоров с Путиным Макрон отправился на Красную площадь 02:48
Путин провел переговоры с Макроном. Главное 02:30
Путин: Украина сосредоточила почти 125 тысяч военных в районе Донбасса 01:32
Путин: Россия отправит США и НАТО ответ на документ по гарантиям безопасности 01:30
Путин созвонится с Макроном после поездки французского лидера в Киев 01:20
Путин - французскому журналисту: А вы хотите воевать с Россией? 01:10
Путин о выполнении Киевом Минских соглашений: Нравится - не нравит­ся, терпи, моя краса­вица 01:02
Трутнев поручил усилить отлов бездомных собак на Дальнем Востоке 01:00
Путин посчитал перспективными некоторые идеи Макрона по безопасности в Европе 00:50
Путин обратил внимание Макрона на демонтаж Киевом Минских соглашений 00:36
Путин: Готовы таким, как Порошенко, предоставить убежище в России 00:33
Стало известно, какое прозвище дали Кокорину в Италии 00:12
Мужская индивидуальная гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 07:40
Рубрика: Власть

Володин: Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что 8 февраля вступает в силу закон, предусматривающий более суровое наказание за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Теперь педофилы-рецидивисты не смогут выйти на свободу никогда.

"Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Глава комитета ГД предложил усилить ответственность за оправдание педофилии

Политик подчеркнул, что останавливаться на достигнутом рано. Осталось еще много пробелов в законодательстве, и работу нужно продолжить. Володин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям уголовного кодекса.

По словам спикера Госдумы наказывать максимально жестко необходимо даже тех, кто впервые совершил подобное преступление. "И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве", - подытожил политик.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Судебная система Законодательная власть Госдума Правительство Генпрокуратура Ужесточение наказания для педофилов

Главное сегодня

Путин - французскому журналисту: А вы хотите воевать с Россией?
Путин о выполнении Киевом Минских соглашений: Нравится - не нравит­ся, терпи, моя краса­вица
Путин посчитал перспективными некоторые идеи Макрона по безопасности в Европе
Замглавы МИД Панкин: Запад готов выдумать повод для санкций против РФ
Володин: Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах