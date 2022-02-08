Володин: Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что 8 февраля вступает в силу закон, предусматривающий более суровое наказание за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Теперь педофилы-рецидивисты не смогут выйти на свободу никогда.

"Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что останавливаться на достигнутом рано. Осталось еще много пробелов в законодательстве, и работу нужно продолжить. Володин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям уголовного кодекса.

По словам спикера Госдумы наказывать максимально жестко необходимо даже тех, кто впервые совершил подобное преступление. "И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве", - подытожил политик.