Врач Соседова предупредила о появлении в 2023 году нового штамма коронавируса

Два года пандемии показали, что коронавирус SARS-CoV-2, пытаясь адаптироваться в человеческой популяции, мутирует с огромной скоростью. А это означает, что скоро обнаружат еще один его вариант, уверена врач-биофизик Нелли Соседова.

В эфире радио Sputnik она рассказала, что появившийся после "омикрона" штамм будет распространяться по планете с еще большей скоростью. А вот патогенность его снизится. "Новый штамм сохранит основные характеристики "омикрона", но станет более легким по своему течению", - поделилась своим мнением эксперт.

Вирусологи уже не раз говорили, что любому паразиту (к ним относится и SARS-CoV-2) "выгодно", чтобы его носители болели, но не умирали. "Ему нужен симбиоз с хозяином, ему важно, чтобы человек болел и передавал его дальше. Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус", - объяснила Соседова.

По ее словам, за два года было около десяти мутаций коронавируса, из которых четыре - крупные. Очередной вариант стоит ждать в начале следующего года, предположила биофизик.

Вирусолог Петр Чумаков тоже считает, что "омикрон" - не последний штамм SARS-CoV-2. Вирус продолжит свое развитие. И, судя по его эволюции, стоит ждать еще более заразную версию.

Эксперт напомнил, что первыми жертвами вируса были пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями, потом он "переключился" на молодых, ну а в самом конце "добрался" и до детей. "Омикрон" пробил иммунную систему у всех. Так вирус приспособился к человеческой популяции, резюмировал Чумаков.