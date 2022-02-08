Взять ипотеку на виртуальную недвижимость смогут "жители" метавселенных

Взять ипотеку на виртуальную недвижимость могут теперь "жители" метавселенных. Недавно о выдаче одного из первых таких кредитов объявила канадская компания TerraZero.

Ипотека на 45 тысяч долларов была получена для покупки земельного участка в квартале развлечений метавселенной на платформе Decentraland. На участке может быть построено пятиэтажное здание для сдачи в аренду, получения дохода или просто для игры.

Ипотеку выдала сама компания. Перед выдачей ипотеки был проверен кредитный рейтинг и финансовое состояние покупателя. Также покупателю пришлось внести значительный первоначальный взнос. Сумма взноса и процентная ставка не названы, компания объясняет это ведущимися переговорами с финансовыми учреждениями об условиях подобных сделок в будущем. Ипотеку можно оформить как на землю, так и на недвижимость.

Прошлой осенью о запуске ипотеки на покупки в виртуальных мирах объявила платформа метавселенной Netvrk. Владельцы недвижимости смогут брать кредиты под залог своих участков и зданий. Компания-партнер, выдающая ипотеку на этой платформе, имеет свой офис в виртуальном мире. После того как кредит будет выплачен, покупатель получит полные права на виртуальную недвижимость.

В России сейчас купить в ипотеку в ее классическом смысле виртуальную недвижимость невозможно, отмечает председатель правления АКБ "Держава" Алексей Скородумов. "Банки не смогут применить ни одну из регуляторных поблажек, отличающих ипотеку от потребкредита. Залог такой недвижимости в российском праве не оформить, судебное взыскание при дефолте не применить. Более того, даже целевое использование средств нельзя проверить, так как покупка виртуальной недвижимости обычно совершается за криптовалюту, а эти расчеты пока лежат вне банковского контроля. Но если такие расчеты, как уже обсуждается, передадут банкам, то приравнять виртуальную недвижимость к авторским правам уже не сложно, а вот их залог уже опробован на практике", - говорит он. Однако покупателям стоит помнить, что при такой покупке уйти в виртуальный мир от коллекторов не получится, подчеркивает Скородумов. Кроме того, с доходов будет удержан налог без вычета расходов на приобретение.

Поскольку у банка есть залог в видет NFT (невзаимозаменяемого токена), участка в метавселенной, это вполне похоже на ипотечный кредит, считает управляющий партнер Point Group Павел Трейвас. По подсчетам MetaMetric Solutions, продажи недвижимости на четырех основных платформах метавселенной в 2021 году достигли 501 млн долларов. Только в январе нынешнего года продажи превысили 85 млн долларов. Аналитики считают, что такими темпами к концу года объем рынка достигнет порядка 1 млрд долларов. Продажами недвижимости в метавселенной занимаются свыше больше 10 платформ и почти каждую неделю появляются новые, добавляет Трейвас. Эксперты BrandEssence Market Research прогнозируют, что с 2022 по 2028 годы рынок недвижимости метавселенных будет расти на 31% в год.

Вложения в земельные участки мета-вселенных - хорошая инвестиция для разбирающихся в этой сфере, отмечает Трейвас. Не менее выгодным вложением может стать покупка акций компаний-создателей виртуальных миров, считает Скородумов. Но лучше инвестировать уже имеющиеся деньги, а не заемные средства, подчеркивает он.

Что такое метавселенная?

Метавселенная - это цифровой мир, объединяющий сразу три реальности: виртуальную, физическую и дополненную. Этот термин появился в далеком 1992 году, его придумал писатель Нил Стивенсон. Однако широкую известность метавселенные получили, когда основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании компании в Meta и заявил о планах построить собственную метавселенную.

Ожидается, что в метавселенных пользователи смогут взаимодействовать между собой в виртуальных пространствах с помощью цифровых аватаров - 3D-изображений людей, которые могут с точностью копировать мимику своего владельца и его движения. Общение в метавселенных возможно только с использованием гарнитур дополненной и виртуальной реальности.

Самый яркий пример метавселенной - компьютерная игра The Sandbox, где пользователи могут покупать и продавать участки цифровой земли. Так, один из геймеров купил виртуальный участок земли за 450 тысяч долларов по соседству с владением популярного американского рэпера Снуп Догга.

Подготовил Иван Черноусов