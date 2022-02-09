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Арктические губки научились питаться останками вымершей фауны

09.02.2022 / 13:53
Фото: T. M. Morganti et al. / Nature Communications
Фото: T. M. Morganti et al. / Nature Communications

На вершинах подводных гор в центральной части Северного ледовитого океана нашли гигантские сады губок, некоторые их них достигают значительных размеров. Оказалось, что они питаются останками древних микроорганизмов.

Фото: Autun Purser et al. / Current biology
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Исследование ученых Института морской микробиологии Макса Планка опубликовано в журнале Nature Communications. По словам биологов, находка представляет собой удивительно богатую и густонаселенную экосистему с преобладанием губок. Неожиданность открытия в том, что из-за того, что океан постоянно покрыт льдом, свет ограничивает продуктивность водорослей, поэтому пищи в таких местах очень мало.

Поначалу ученые не знали, чем питаются губки, поэтому собрали образцы для анализа. Оказалось, что у этих морских животных есть микробные симбионты, использующие старые органические вещества. Губки - это примитивная форма жизни. Многие из них содержат сообщество микроорганизмов в симбиотических отношениях, чтобы выживать.

Совместно с коллегами из Утрехтского университета и Института Альфреда Вегенера удалось определить источник пищи и возраст губок. Оказалось, что тысячи лет назад вещества, просачивающиеся с морского дна, поддерживали богатую экосистему с солидным биоразнообразием. Теперь останки той экосистемы составляют основу рациона этого неожиданного сада губок.

Микробный анализ микроорганизмов подтвердил гипотезу исследователей. У микробов нашли правильный набор инструментов для этой среды обитания. В частности, гены, которые позволяют переваривать твердые частицы, растворенные органические вещества и использовать их в качестве источника углерода и азота и других химических источников энергии.

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Фото: wikipedia.org
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