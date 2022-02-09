Белый дом анонсировал очередные переговоры Байдена и Макрона

Президент США Джо Байден в скором времени проведет переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном по ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США поддерживают контакты с французскими коллегами на различных уровнях. За минувшую неделю президенты США и Франции беседовали уже дважды. "Я ожидаю, что вскоре состоятся их новые контакты", - цитирует ТАСС выступление Псаки на брифинге для журналистов.

Ранее Эмманюэль Макрон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал к соблюдению Минских соглашений, которые являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине. Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине, отметил лидер Франции. Он считает, что в ближайшие дни, месяцы надо вместе сделать все необходимое для того, чтобы при помощи новых механизмов гарантирования безопасности можно было добиться значительной деэскалации.