BMW получат новые исполнения и подорожают в России

Компания BMW Group анонсировала изменение розничных цен на отдельные модели марки. Коснется это автомобилей, произведенных с 1 марта, 1 апреля и 1 мая этого года.

Цены на большинство моделей немецкого концерна остаются прежними, подчеркнули в пресс-службе компании. При этом производитель анонсировал новые варианты исполнения отдельных моделей, дополнительные возможности оснащения, в том числе - ранее недоступными опциями.

В частности, появится сразу три доступных версии 4-й серии Gran Coupe. Покупатели смогут приобрести не только дизельный 420d xDrive, но и бензиновые модификации 430i xDrive Gran Coupe и M440i xDrive Gran Coupe. Первый - с двигателем winPower Turbo мощностью 258 л.с. и возможностью разгона до 100 км/час за 6 секунд. Второй - с шестицилиндровым M440i xDrive Gran Coupe мощностью 387 л.с. и разгоном до 100 км/час за 4,7 секунды.

Расширится и цветовая палитра кузовов 4-й серии Gran Coupe: в линейке появится "Морозный синий портимау металлик" и "Морозный чистый серый металлик". Покупатели смогут выбрать варианты с расширенной и полной обивкой салона кожей Merino.

Цены на 4-ю серию Gran Coupe стартуют от 3 850 000 рублей, уточняет автоконцерн.

Палитра цветов кузова для BMW M5 получит два новых варианта: "Серый софисто металлик" с бриллиантовым эффектом и "Морозный насыщенный серый металлик". А кроссовер X2 - еще два металлика: "Серый бруклин" и "Морозный чистый серый".

Еще одно новшество коснется ассистентов безопасности для X3 и X4. Они будут оснащены активным круиз-контролем с функцией Stop&Go.

С новым прайсом самой доступной моделью BMW будет X1: заявленная цена стартует от 2 830 000 рублей. Самый дорогой - M8 Cabrio, рекомендованная розничная цена - от 13 300 00 рублей. Цена на Х3 стартует от 4 520 000 рублей, Х4 - 4 850 000 рублей.