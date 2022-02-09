Директора научно-исследовательской лаборатории РАНХиГС обвинили в мошенничестве

Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко стала обвиняемой по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой и объявлена в федеральный розыск.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в октябре 2021 года Корниенко была допрошена в качестве свидетеля по делу Марины Раковой. После этого она уехала из Москвы в Кишинев. Ей заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Наталья Корниенко проводила научные исследования по выработке политики правового регулирования в области налогообложения, собственности, международных отношений. Она принимала участие в проектах Агентства США по международному развитию (USAID), была руководителем лаборатории развития налоговой системы Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара.

Следствие считает Корниенко причастной к эпизоду, связанному с хищением 20 миллионов рублей, выделенных из бюджета для федерального проекта "Учитель будущего" в рамках нацпроекта "Образование".

В причастности к этому же хищению обвиняют Ракову и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Предполагается, что Корниенко занималась обналичиванием похищенных средств.