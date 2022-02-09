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Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, что делать вкладчикам при росте ключевой ставки

Текст: Роман Маркелов
Банковские вклады редко позволяют заработать. Зато помогают обезопасить свои деньги - от воров, собственной расточительности и, главное, от инфляции. О том, что делать вкладчикам в условиях роста ставок, как сейчас, рассказал "Российской газете" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ключевое понятие для вкладчика - реальная ставка процента (номинальная ставка минус инфляция). Либо сложившаяся, если речь идет об оценке прошлых вложений, либо ожидаемая - когда вы задумываетесь о них. Если реальная ставка положительная, деньги удается уберечь от обесценивания и даже немного заработать, отрицательная - увы, нет, но потери меньше, чем если бы они лежали под матрасом, подчеркивает Кваша.

Последнее время реальные ставки по вкладам были скорее отрицательными. Инфляция оказалась выше прогноза. В общем, те, кто открывал депозиты пару лет назад, несколько проиграли инфляции.

Ужесточение денежной политики привело к тому, что номинальные ставки сильно выросли, теперь реальные ставки по вкладам близки к нулю или даже выше.

"А теперь вопрос - что будет с инфляцией дальше? Если вы считаете, что ее удастся вернуть обратно к 4% - цели Банка России, то вклады по нынешним ставкам - выгодны, они покажут реальную доходность в 3-4% годовых, что много для этого продукта. Имеет смысл зафиксировать эту доходность - открыть депозит на максимально долгий срок", - советует Кваша.

Фото: istock
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Если думаете, что инфляция будет расти и дальше, ваша стратегия - короткие сроки вкладов, продолжает эксперт. Реальную ставку удастся сохранить около нуля, минимизировать потери. И здесь, по мнению Кваши, один из самых удобных инструментов - депозитная карта с процентом на остаток или прикрепленный к ней накопительный счет, проценты на который меняются в зависимости от ситуации.

Всегда имейте в виду, что условия вклада - это не только процентная ставка, на которую банк делает акцент в своей рекламе, предупреждает эксперт. В таких продуктах маскируются крайне существенные нюансы.

Например, в рекламе и маркетинговых материалах может быть названа ставка 8% годовых, но мелким шрифтом указано, что действует она только первые полгода, а затем, допустим, превращается в 5%. "В пересчете оказывается, что это одно из худших предложений на рынке, если вкладывать деньги на год. Иногда повышенную ставку дают только тем клиентам, которые оформляют инвестиционный или страховой продукт. По ним деньги замораживаются на длительный срок, и доход не гарантируется", - указывает эксперт.

По словам Кваши, нюансы вклада, снижающие его привлекательность, могут быть такими: проценты могут начисляться ежеквартально, а не ежемесячно; ставка может быть плавающей и привязанной к ежемесячной сумме трат по карте этого же банка; пополнение или снятие денег со счета может быть ограничено - с учетом этого условия вклад с более низкой номинальной процентной ставкой, но с ежемесячной капитализацией процентов может оказаться куда выгоднее, особенно при долгосрочном планировании сбережений.

Как оформить вклад финансово грамотно

1. Проверяйте наличие кредитной организации в реестре банков - участников системы обязательного страхования вкладов.

Фото: iStock
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2. Не подписывайте договор сразу после разговора с менеджером. Возьмите паузу, чтобы полностью разобраться с его условиями. Иногда кредитные организации предлагают под видом вклада ИСЖ или другие сложные финансовые продукты: ПИФы (паевые инвестиционные фонды), вложения в ценные бумаги, договоры негосударственного пенсионного обеспечения, ИИС (индивидуальный инвестиционный счет). Никто не спорит, все эти инструменты потенциально могут быть более доходными, чем депозит, но мало кто из менеджеров сообщает клиенту, что риски по ним несравнимо выше, чем по вкладам (все вклады до суммы 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов). Не исключено, что в договоре также могут быть прописаны штрафные санкции, если вы забираете средства раньше срока, а также предусмотрена непростая процедура расторжения договора - у вас не получится сразу забрать свои деньги, если они вам вдруг оперативно понадобятся.

3. Разберитесь, какая минимальная гарантированная ставка и какие есть условия для получения более высокой процентной ставки.

4. Сравните базовые данные по вкладу с предложениями нескольких других крупных банков.

Экономика Финансы

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