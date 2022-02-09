Эпидемиолог Горелов: Постковидный синдром у детей бывает в 10-30% случаев

Постковидный синдром у детей случается в 10-30% случаев. Об этом заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ТАСС.

По словам Горелова, детский постковидный синдром может сохраняться до 12 месяцев.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова говорила, что, по предварительным данным, у детей этот синдром бывает редко. Однако, по ее словам, полной картины еще нет, так как несовершеннолетние стали активно болеть коронавирусом относительно недавно.

По словам члена-корреспондента РАН Симона Мацкеплишвили, постковидный синдром заключается в сохранении состояния нездоровья после перенесенного заболевания.

У одних пациентов при этом держится небольшая температура, у других - кашель. У многих долго не восстанавливается обоняние, появляются проблемы со сном. Кто-то жалуется на провалы в памяти, слабость, потливость, одышку и сердцебиение. При этом самого коронавируса в организме переболевшего уже нет.