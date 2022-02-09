Эпидемиолог Горелов: Постковидный синдром у детей бывает в 10-30% случаев

Новости

Большинство компаний перевели людей на гибридный формат работы 12:30
Рэпера Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков 12:29
В Петербурге задержали шестерых сотрудников коммунальных служб 12:28
Союз потребителей РФ предлагает увеличить гарантийный срок товаров 12:27
В Калуге владелец разбитого льдом авто получил 1,3 млн рублей от страховой 12:21
В Москве сокращается количество госпитализированных с COVID-19 12:18
Директора научно-исследовательской лаборатории РАНХиГС обвинили в мошенничестве 12:06
На Кубани короткое замыкание оставило без света 10 тысяч человек 12:04
Гериатр Ольга Ткачева предостерегла от легкомысленного отношения к "омикрону" 11:43
Через три года более 90% москвичей будут жить в пешей доступности от метро, МЦК и МЦД 11:43
Квентин Тарантино во второй раз станет отцом 11:39
МИД РФ сообщил, что нет признаков российского вторжения на Украину 11:31
Расходы бюджета РФ на нацпроекты составили почти 300 млрд рублей 11:28
В Москве в 2021 году зарегистрировано более новых 142 тысяч ИП и компаний 11:26
Умер легендарный мультипликатор Боривой Довникович 11:16
Анастасия Ракова: В Москве открылись 4 центра госуслуг в обновленном дизайне 11:13
Украинский флаг вызвал конфликт в парламенте Словакии 11:08
Назван состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпиады 11:07
Вышел тизер драмы о кибербуллинге "Девушка из Плейнвилля" с Эль Фаннинг 11:06
Четверо мигрантов ограбили в Истре магазин и убили кассира 11:02
Восьмая "Миссия невыполнима" станет последней для Тома Круза 10:52
Производство автоматов Калашникова запустят в Казахстане в 2022 году 10:44
Постпред РФ при ЕС: Нейтральный статус Украины решил бы кризис 10:29
Юрист Соловьев назвал самые популярные схемы мошенников в России 10:28
Велосипедист из Испании получил обморожение в Якутии 10:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 11:51
Рубрика: Общество

Эпидемиолог Горелов: Постковидный синдром у детей бывает в 10-30% случаев

Текст: Алексей Рыбин
Александр Горелов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Александр Горелов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Александр Горелов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Постковидный синдром у детей случается в 10-30% случаев. Об этом заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ТАСС.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Биолог рассказала, как после "омикрона" избежать постковидного синдрома

По словам Горелова, детский постковидный синдром может сохраняться до 12 месяцев.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова говорила, что, по предварительным данным, у детей этот синдром бывает редко. Однако, по ее словам, полной картины еще нет, так как несовершеннолетние стали активно болеть коронавирусом относительно недавно.

По словам члена-корреспондента РАН Симона Мацкеплишвили, постковидный синдром заключается в сохранении состояния нездоровья после перенесенного заболевания.

У одних пациентов при этом держится небольшая температура, у других - кашель. У многих долго не восстанавливается обоняние, появляются проблемы со сном. Кто-то жалуется на провалы в памяти, слабость, потливость, одышку и сердцебиение. При этом самого коронавируса в организме переболевшего уже нет.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Постпред РФ Чижов заявил, что европейцы нуждаются в "Северном потоке-2"
Начальник Генштаба РФ прибыл в Беларусь для проверки учений "Союзная решимость"
Посольство РФ поприветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности
Четверо мигрантов ограбили в Истре магазин и убили кассира
За сутки в России госпитализировали 20 178 человек с COVID-19
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов