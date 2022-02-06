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Рубрика: Общество

Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: У детей постковидный синдром бывает редко

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

У детей, перенесших COVID-19, редко бывает постковидный синдром. Об этом заявила эпидемиолог Татьяна Руженцова. И добавила, что данные пока предварительные. Полной картины у вирусологов еще нет, так как несовершеннолетние стали активно вовлекаться в эпидемиологический процесс лишь недавно - когда появился новый штамм SARS-CoV-2, получивший название "омикрон".

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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У детей он вызывает поражение бронхов. Это особенность данного варианта коронавируса - штамм очень легко размножается в бронхах. "Он вызывает бронхиты, а не пневмонии", - объяснил врач-инфекционист Андрей Поздняков. По его словам, самое распространенное осложнение сейчас - воспаление мелких отделов бронхиального дерева (бронхиолит).

Но, несмотря на это, у большинства маленьких пациентов заболевание, связанное с "омикроном", завершается без последствий", пишет ТАСС.

У некоторых бывает утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры. "Такие дети должны находится под наблюдением участкового педиатра. При необходимости следует пройти дополнительное обследование", - добавила Руженцова.

Что касается взрослых, у них тромбозы, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения отмечаются не так часто, как после "дельты". А у вакцинированных граждан после "омикрона" какие-либо последствия встречаются еще реже. Их почти совсем нет у переболевших молодых пациентов. У людей старшего возраста после получения отрицательного ПЦР-теста сохраняются кашель, слабость, снижение работоспособности.

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